Billy joel regresa a México por última vez

El cantante y compositor estadounidense, multiganador del Grammy, Billy Joel, regresará a la Ciudad de México en el marco de su último concierto en el país después 13 años. "Piano Man", como se le apoda, es el sexto artista con más ventas de todos los tiempos así como el tercer solista más vendido.

Joel se presentó en México por primera vez en 1991 dentro del Palacio de los Deportes, donde anteriormente estuvieron otras estrellas internacionales como INXS y Bob Dylan, luego regresó en 2007 y ahora lo hará la noche de este 6 de marzo en el Foro Sol, pero con la consigna de despedirse de su público mexicano.

Aunque se retiró en 1993, los tours del cantautor no han parado con llenos totales en recintos importantes como el Madison Square Garden de Nueva York, Billy Joel ha dado grandes éxitos musicales desde 1973 como punta de lanza el popular tema Piano Man, Uptown Girl, We Didn't Start The Fire, It's Still Rock and Roll to Me, Only the Good Die Young, She's Always a Woman, entre otros.

Después de haber vendido 150 millones de discos en el último cuarto de siglo, con 33 éxitos consecutivos en el Top 40 y seis estatuillas Grammy, Billy Joel se ubica como uno de los artistas más populares y respetados de la historia.