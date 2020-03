Billie Eilish y su desafiante mensaje contra las críticas por su apariencia

Billie Eilish es, a sus 18 años, una de las artistas del momento. Convierte en éxito cada trabajo que lanza y en viral cada una de sus reivindicaciones, especialmente después de que se manifestó en contra de la hipersexualidad de las mujeres, razón por la que es común verla usando ropa holgada que no permita destacar zonas de su cuerpo.

La joven estrella sorprendió a sus fans en un concierto en Miami, al proyectar un video de ella quitándose la ropa, dejándose solamente el sostén y sumergiéndose en lo que parece ser una bañera llena de agua.

Este momento no pasó desapercibido por los fans de la compositora, quienes más tarde compartieron un video en redes sociales en el que se alcanza a preciar el inhóspito momento. Cabe señalar que Billie se quitó la ropa a manera de protesta, pues en el audio se alcanza a escuchar a la compositora decir:

"¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una pu** y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él", dijoBillie Eilish.

La joven se queda finalmente en sujetador y con un blazer y pregunta: "¿Mi valor se basa sólo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?".

Los gritos, aplausos de sus seguidores retumbaron en el American Airlines Arena de Miami, donde se celebró este concierto.