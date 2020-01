Billie Eilish hace historia en los Grammy siendo ´mala´

Billie Eilish vivió ayer una de las mejores noches de su incipiente carrera, ya que la joven de 18 años de edad, se proclamó máxima ganadora de la edición 62 de los Grammy, al arrasar con cinco premios de las seis nominaciones con las que arrancó la noche. Sin embargo, Lizzo, la gran favorita con ocho menciones, solo se llevó tres en categorías pop y R&B.

A través de una exitosa mancuerna creativa con su hermano Finneas O´ Connell, con quien realizó el disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y el exitoso sencillo Bad Guy; Billie se llevó los galardones de Grabación, Álbum y Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Pop Vocal, así como Ingeniería y Producción del año para Finneas.

Eilish marcó historia en la gala, ya que se convirtió en la artista más joven en ganar las cuatro categorías principales del evento. La cantante se mostró visiblemente emocionada y cedió el micrófono a su hermano. ´´Nosotros hacíamos música en nuestro cuarto, este premio es para todos los chicos que están haciendo lo mismo en este momento, un día tendrán uno de estos (premios)´´, manifestó el productor.

Puede interesarte...

La noche de Grammy, que se enlutó por la muerte de Kobe Bryant durante la mañana del domingo, se vio enmarcada por las actuaciones musicales de sus talentos, ya que Billie Eilish y Lizzo se entregaron al público del Staples Center, con números musicales como el de Ariana Grande, quien se reconcilió con los Grammy al interpretar sus temas Imagine y 7 Rings, mientras que Camila Cabello compartió First Man, de su nuevo álbum Romance.

Por su parte, Demi Lovato tuvo su primera actuación en público después de superar la sobredosis que la alejó de los escenarios, al cantar Anyone, definida por ella misma como un grito de ayuda por sus problemas de adicción.

Mientras tanto, Aerosmith cumplió su ´amenaza´ y no permitió a Joey Kramer, su baterista desde 1970, que los acompañara en el escenario para su homenaje, en el que tocaron las canciones Living on the Edge y Walk This Way, en compañía de Run-DMC, en su recordada mancuerna de rock y hip-hop de 1986. (Con información de Agencias)