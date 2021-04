Billie Eilish anuncia el lanzamiento de su segundo disco 'Happier than ever'

La cantante Billie Eilish usó su cuenta de Twitter para anunciar el estreno de su nuevo álbum Happier Than Ever para el próximo 30 de julio.

Además, informó que este jueves a las 11:00 horas (tiempo de México) su nueva canción estará disponible en plataformas.

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

The new album, out July 30

Pre-save/add/order now: https://t.co/oGBWiZ77dp



New song out Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/e9P1Vsr8tU