"Me voy a casar con ella", Christian Nodal confirma boda con Belinda

MÉXICO.- Aunque para muchos la relación entre los cantantes Christian Nodal y Belinda va demasiado rápido, incluso para algunos era falsa, parece que para el intérprete de “No te contaron mal” es todo lo contrario.

En entrevista con Adela Micha vía Zoom, el cantante dio detalles de lo enamorado que está de Belinda y sorprendió a todos al revelar sus intenciones de casarse con ella.

Cuando la conductora le preguntó sobre el famoso tatuaje que se hizo en el pecho con los ojos de su novia, Nodal sin dudar dijo: “Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mi no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y no porque los tenga yo, los tengo aquí (en el pecho)… siento bonito de verme al espejo y ver esos ojitos, o sea, nunca me voy a arrepentir de eso".