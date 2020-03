Belinda revela cómo le afectó el coronavirus en su trabajo

La cantante reveló en entrevista que debido al brote de Covid-19 tuvo que cancelar la grabación de dos videos que iba a realizar en España.

"Me cancelaron los vuelos y mi mamá está allá y no sabe si se va a regresar, no sabe qué va a pasar", dijo la cantante.

Consideró que el tema del coronavirus la tiene desconcertada y que lo que está pasando es cómo una 'película de terror'.

"Lo que está pasando en el mundo parece una pelícua, parece que no está pasando, de repente decimos en serio está pasando esto en China, en Italia, es como una película, pero realmente es un tema de terror", dijo Belinda.

La cantante también habló sobre la salud de su abuela Juana Moreno de 88 años de edad, quien vive en España.

"No está muy bien mi abuelita, además está muy preocupada por toda la situación del coronavirus en el mundo y en España. Está mi mamá allá y está cuidándola, esta todos los días hablando con ella, esperemos que se ponga muy bien pronto", detalló la cantante.

Belinda también habló sobre la filtración del video 'Báilalo', grabado en el año 2017 y que fue dirigido por su expareja Criss Angel.

Finalmente, se le cuestionó sobre la importancia del amor de pareja en su vida a lo que respondió contundentemente: "Yo no necesito un hombre a mi lado para estar feliz, para sentirme segura, para sentirme que puedo lograr mis sueños".