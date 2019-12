Belinda responde pregunta sobre el Babo

El Escorpión subió a Belinda a su auto para grabar su programa de Youtube y fue ahí donde se le cuestionó sobre los mensajes que el lídel del Cartel de Santa le ha dejado a Belinda en la red social Instagram y esto fue lo que respondió:

"Me gusta su música...pero la verdad no lo conozco en persona y me cae muy bien pero no quiero con nadie (entre gritos)"

Además, la cantante eligió una canción del Cartel que se sabía a la perfección... "Todas mueren por mi" resultó ser uno de sus temas favoritos.

¿Qué pensará Babo de esto?