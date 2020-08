Belinda: Presumo a Christian Nodal porque es un hombre digno de mi amor

Ciudad de México.- Belinda debe estar muy enamorada de Christian Nodal que 'abrió' su corazón para hablar sobre su noviazgo, algo que no es muy común en ella.

Además, demuestran que la diferencia de edades, Belinda de 27 años y Christian de 21 años, no es un impedimento para el amor.

"Ahora estamos enfocados en vivir esta hermosa historia de amor que existe entre nosotros", dijo la cantante.

En entrevista para una revista de espectáculos, Belinda quiso aclarar a sus fans que no se trata de un truco de publicidad por parte del programa La Voz, como algunos han especulado.

Dijo que si anteriormente no hablaba de sus romances era porque nadie era digno de su amor, pero ahora junto a Nodal "lo único es que estoy feliz y muy, muy enamorada".

"Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo", dijo Belinda.

¿AMOR A PRIMERA VISTA?

La intérprete de "Amor a Primera Vista" detalló cómo fue la primera vez que conoció al que meses después de convertiría en su novio.

Recordó que en los Premios de la Radio celebrados en 2019, cuando ella interpretaba "Amor a Primera Vista" en el escenario junto a los Ángeles Azules, fue cuando conoció a Christian Nodal.

Aseguró que se dio cuenta que Nodal no le quitaba la vista de encima y ante esto decidió bajar del escenario para cantarle de cerca:

"Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio", dijo Belinda.

Este video de Belinda en Los Premios de la Radio son del 9 de Nov de 2019. Canta "Amor a Primera Vista" y vean como ve a Nodal. ?? pic.twitter.com/S2Xatq9jtu — I????? L??? (@iVianeyMoon) August 6, 2020

BELINDA: LA MUSA DE NODAL

Belinda confesó que un día fue despertada por Nodal a las tres de la mañana para pedirle que escuchara una canción que había compuesto y que su inspiración había sido ella para escribir la letra.

"Christian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo", recordó la cantante.

¿QUIÉRES SER MI NOVIA?

Pero, ¿cómo fue ese gran momento en que Christian Nodal le declaró su amor a Belinda?

La cantante reveló que fue en Puerto Vallarta en donde Nodal le hizo la propuesta de noviazgo.

"Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble: me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ´¿Quieres ser mi novia?'", recordó Belinda.

El día de ayer la pareja compartió por primera vez el escenario en el programa La Voz, emocionando a todos sus fans.

Belinda confesó que acaba de cumplir cuatro semanas de noviazgo con Christian Nodal, y en este poco tiempo ya han enloquecido las redes sociales con sus demostraciones de amor.