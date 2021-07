´No la he pasado bien´ Belinda confirma que tiene Covid-19

La actriz y cantante de origen español Belinda, informó este domingo que tiene coronavirus y que actualmente se encuentra recuperándose en su casa en la Ciudad de México.

Los rumores acerca del contagio de la cantante comenzaron a tomar más fuerza, luego de que la cantante, una usuaria habitual de las redes sociales, donde comparte contenido la mayoría del tiempo con su prometido prácticamente desapareciera desde hace más de una semana.

En una entrevista a un diario de circulación nacional, la interprete confirmó que se encuentra estable, sin embargo, de momento no puede recibir la vacuna, pues su contagio es reciente.

"Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme", señaló la intérprete de ´Egoísta´.