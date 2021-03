Becky G cumple 24 años y está en la cima del éxito

Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, está cumpliendo 24 años siendo una de las artistas referentes de la cultura pop, y el género urbano a nivel mundial.





La co protagonista de Power Rangers (2017) es considerada como uno de los rostros más reconocidos entre adolescentes y jóvenes, además de ser una de las estrellas que más suspiros roba.

Becky G nació un 2 de marzo de 1997, en Inglewood, California, pero con ascendencia mexicana. Es la segunda de cuatro hermanos, todos ellos nacidos en Estados Unidos pero con la cultura de sus abuelos jaliscienses muy arraigada.





Su carrera comenzó en el 2009 al ser parte del grupo femenino G.L.A.M. y paralelamente subía contenido a redes sociales en donde exponía su talento a través de videos realizando algunos covers de canciones populares.





A los trece, y ya escribiendo sus propias canciones, comenzó a trabajar con el dúo de productores conocido como The Jam y posteriormente con el reconocido productor Dr. Luke.

En 2012, junto a Will.i.am, lanzó "Problem", tema oficial de la película Hotel Transylvania, y un año después presentó "Becky from the Block", una nueva versión de la original "Jenny from the Block" de Jennifer López.





Colaboró con el grupo regiomontano 3BallMty en la canción "Quiero Bailar", con J Balvin en "Can´t stop dancin" y con Thalía se presentó en los Premios Lo Nuestro interpretando "Como tú no hay dos".

Sin embargo, la explosión de Becky G llegó en 2017 con el polémico éxito "Mayores", que contiene un feauturing de Bad Bunny.





El sencillo alcanzó niveles inéditos de éxito, y se hizo muy popular en antros y en los medios.





A partir de ahí siguieron más éxitos como "Sin Pijama" con Natti Natasha, "Cuando te besé" con Paulo Londra, "La Respuesta" con Maluma, "Bubalu" junto a Anuel y Prince Royce, y "Rebota, remix", con Guaynaa, Nicky Jam, Farruko y Sech, entre muchos otros éxitos.

También ha tenido algunas participaciones en producciones en cine y televisión, siendo Power Rangers la más destacada; en la reinvención de la exitosa serie de los 90s llevada a la gran pantalla, Becky G interpretó a Trini Kwan, la Ranger Amarilla, y compartió créditos con Naomi Scott, Elizabeth Banks y Bryan Cranston.

A pesa de que se contemplaba una trilogía, y que la misma cantante había firmado para tres películas, la saga quedó cancelada luego de la compra de los derechos de la franquicia por parte de Hasbro.

Actualmente es pareja del mediocampista del LA Galaxy, Sebastian Lletget; Becky G, cumple 24 y con una carrera en ascenso, seguirá siendo una de las artistas que marquen tendencia a nivel mundial.