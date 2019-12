Bebés son vestidos con ropa de personajes de Star Wars

Un hospital de Orlando, Florida, decidió vestir a los bebés recién nacidos, como personajes de la saga de ´Star Wars´ para celebrar el estreno de la última película ´The Rise of Skywalker´.

Se trata de la clínica AdventHealth for Women, que compartió a través de redes sociales, fotos de los bebés caracterizados como la princesa Leia, Yoda y Luke Skywalker.

"La fuerza está con nuestros recién nacidos. Los bebés del AdventHealth for Women se metieron en los personajes para celebrar la llegada de la esperada película de ´Star Wars: The Rise of Skywalker´", mencionó la clínica a través de su cuenta de Twitter.

The Force is strong with our newest arrivals! Babies at AdventHealth for Women are getting into character in celebration of the highly anticipated film, @starwars: #TheRiseofSkywalker. pic.twitter.com/wv9CfJdUTV