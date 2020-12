Bárbara Mori, entre sus planes: Dirigir

Monterrey.- La carrera de Bárbara Mori ha estado llena de buenas y malas decisiones, pero la actriz no se arrepiente de nada, ya que todo eso la ha ayudado a forjarse. "Todos los errores que cometí en su momento, que me hicieron sufrir, que me trajeron dolor, eso me enseñó a ser la mujer que hoy soy", comentó la nacida en Uruguay y nacionalizada mexicana.

Ahora, con una carrera como actriz ya consolidada, Mori desea incursionar en la dirección con una historia basada en memorias de su infancia. "Escribí un guión en la pandemia que está muy inspirado en cosas que viví de niña, este guión es una forma de poner un granito de arena, de usar mi historia para ayudar a otros, de contar mi historia para que otros se sientan identificados, para generar una luz de esperanza en las historias violentas que de pronto vive tanta gente", expresó.

Bárbara, quien este sábado estará como invitada en el programa TAP de Canal Once, también alista su regreso a la televisión, después de unos años de ausencia, con la serie deLa Negociadora. "Ya la vi, está padrísima, me gustó mucho el personaje, es una producción de Once Once dirigida por Pancho Cardona y estoy muy contenta con el resultado", indicó.

Además, el próximo año podrá ser vista en la pantalla grande, ya que estrenará las cintas Todo lo Invisibley Tú Eres mi Problema, la cual llegaría a las salas de cine alrededor de la celebración del Día de las Madres.