Bárbara López no quiere encasillarse

Con una carrera en un constante ascenso, Bárbara López tiene muy en claro que uno de sus principales objetivos como actriz es interpretar personajes realistas y que además estos sean diferentes entre sí. Es por esa razón que la artista está muy orgullosa de Desenfrenadas, serie que se estrena este viernes y donde da vida a Rocío.

‘‘Es esta chica que ha seguido todas las reglas del patriarcado y también ha buscado la manera de complacer a todos menos a ella misma, entonces es esta parte del desenfrene en donde ella tiene que agarrar valor y hacer lo que realmente quiere, ser segura de sí misma y defender sus ideales sean cuáles sean’’, expresó la originaria de Monterrey.

López aseguró que comparte varias similitudes con el papel que encarna en la producción de Netflix. ‘‘Yo tengo muchas cosas de Rocío y Rocío de Bárbara. Yo no me considero en lo absoluto perfecta y eso es algo con lo que me siento muy identificada; como esto donde queremos hacer las cosas bien y no equivocarnos, y sí complacer a todo mundo’’, indicó.

Bárbara comentó que este proyecto es prácticamente un sueño para su carrera hasta este momento. ‘‘Probablemente sea lo que siempre quise hacer en cuestiones de dirección y de actuación’’, aseveró. ‘‘A mí siempre me ha dado algo hacer algo donde tenga que usar clichés o sea un poco falso, y esto es completa verdad, es genuino en muchos sentidos’’, declaró.

Por otra parte, a mediados de año, la actriz estrenará El Mesero, película que representa su primer protagónico en la pantalla grande y en la cual interpreta al personaje de Mariana. ‘‘Me gusta que es una persona que busca la libertad, que no se deja llevar por los ideales de su papá, lo cual creo que es lo contrario a Rocío y es importante e interesante poder hacer personajes que sean diferentes’’, señaló.

Con respecto al spin-off de Amar a Muerte, que protagonizará junto a Macarena Achaga, la artista reveló que va por buen puerto. ‘‘Está agarrando otra vez vuelo, hubo ahí como cosas que se interpusieron y parecía que se había pausado el proyecto, pero no’’, detalló.

HARÁ TEATRO

Actualmente, la regia se encuentra en los ensayos de Animales de Compañía, puesta en escena donde compartirá créditos con Mauricio Barcelata. ‘‘Es una comedia, pero no es esta comedia de pastelazo, sino es esta comedia de situación donde la crudeza nos hace reír’’, contó.