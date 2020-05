Banda El Recodo da apoyo económico a sus músicos ante COVID-19

Ciudad de México.- Los líderes de la Banda El Recodo, Alfonso y Joel Lizárraga, han decidido dar el salario mensual que perciben los integrantes del grupo a manera de apoyo durante la actual etapa de confinamiento impuesto para evitar más contagios por COVID-19.

En entrevista con Notimex, el vocalista de El Recodo, Geovanni Mondragón, explicó cómo los ha afectado la actual cuarentena. "Los conciertos que teníamos, que era una agenda muy apretada con mucho trabajo, fueron afectados pero no cancelados, se pospusieron las fechas hasta nuevo aviso. Si no trabajamos no ganamos, somos como cualquier otro músico a menos que estén asalariados, ganamos si trabajamos".

Sin embargo, Banda El Recodo decidió brindar apoyo económico a sus empleados, tanto a los músicos como a los colaboradores de su oficina, razón por la que Mondragón se dijo agradecido con Poncho y Joel Lizárraga.

"La Banda el Recodo se ha aventado un compromiso muy importante de apoyarnos a nosotros como músicos, como trabajadores, nos está dando un apoyo de sueldo completo para que no nos afecte tanto. Yo veo en otras agrupaciones que no los apoyan económicamente. Al final Banda El Recodo es una empresa que nos apoya siempre al 100 por ciento en nuestras necesidades y les estamos agradecidos", contó.

El cantante expresó su sorpresa al ver que restaurantes, comercios, playas y centros nocturnos, lugares donde El Recodo trabaja con regularidad, están cerrados en todo el país, algo nunca antes visto, por lo menos por él.

"En las noticias locales de Mazatlán se ve a los músicos tocando en los semáforos para llevar el sustento a las casas. Por medio del sindicato de músicos, Banda El Recodo también se ha unido para dar despensas. Necesitaríamos unirnos todos los que no estamos tan afectados para apoyarlos", agregó.

Asimismo instó a sus seguidores a que se queden en casa y sigan las instrucciones del gobierno y la Secretaría de Salud para tomar precauciones y evitar más contagios.