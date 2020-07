Bajista de Simple Plan deja la banda tras acusaciones de acoso sexual

Los Ángeles.- La banda Simple Plan informó en Instagram que su bajista, David Desrosiers, dejó la banda tras unas acusaciones que surgieron en redes sociales en la que se señalaba al músico de 39 años de cometer acoso sexual en contra de varias mujeres.

La cuenta de Instagram Victim voices Montreal, que se dedica a compartir historias de jóvenes que han sido abusadas sexualmente, publicó el testimonio de una chica que asegura que cuando era menor de edad fue acosada por el bajista originario de Montreal, Canadá.

La banda señaló que "después de las declaraciones públicas, David Desrosiers se retira del grupo para trabajar en sus problemas personales. Pedimos nuestras más profundas disculpas a las mujeres que resultaron heridas por sus acciones".

En el mismo sentido David Desrosiers difundió un comunicado en el que reconoció lo sucedido y se disculpó con las mujeres afectadas.

"Las recientes declaraciones públicas me han llevado a reconocer algunas de las relaciones que he tenido con mujeres a las que he lastimado. He decidido retirarme de la banda y buscar ayuda profesional para educarme y actuar adecuadamente en el futuro", dijo.