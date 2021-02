Bad Bunny se presenta hoy en SNL

Tal parece que las barreras para el "Conejo malo" no existen. Apenas hace unas semanas el reguetonero conquistó los reflectores deportivos al convertirse en el campeón 24/7 de la WWE, el día de hoy vuelve a los reflectores para encargarse del apartado musical en el famoso programa de comedia Saturday Night Live.

Ayer la cuenta de Twitter del legendario programa de comedia de NBC, publicó una foto del puertorriqueño en pleno set, con la frase "The 24/7 champ himself", en referencia a su recién conquista.

The 24/7 champ himself pic.twitter.com/2Gkv5JqppF — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 19, 2021

En el programa donde se presentará el también rapero estará de anfitrión la estrella de la serie Bridgerton Regé-Jean Page, además del ya conocido elenco del late night.

REGÉ-JEAN (BUNNY)!

BAD BUNNY! pic.twitter.com/tDZyU7NfE7 — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 19, 2021

La presentación de Bad Bunny en SNL se sumará a las apariciones del boricua en la televisión estadounidense, incluidos The Tonight Show con Jimmy Fallon y The Late Show with James Corden.