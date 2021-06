Bad Bunny se mantiene en la cima: Ahora participará en serie de HBO Max

¿Hay algo que Bad Bunny no se atreva a hacer? o mejor dicho... ¿existe algo que no pueda hacer? La estrella puertorriqueña no ha parado desde que saltó a la fama: premios, comerciales, actuación y negocios.

Ahora, Bad Bunny participará en la cuarta temporada de la serie The Shop Interrupted junto al basquetbolista LeBron James y el rapero Jay-Z.

En el programa, que fomenta los debates sobre diversos temas, también se presentará el empresario y agente de negocios de James, Maverick Carters; el deportista Nneka Ogwumike y el co-creador de The Shop Uninterrumped, Paul Rivera.

La cuarta temporada de la serie de HBO Max se estrenará el 28 de mayo.

Cabe destacar que el originario de Puerto Rico es gran aficionado de los deportes, en particular del baloncesto, de cuya disciplina formará parte del grupo de empresarios que administrará al equipo Cangrejeros de Santurce de su país de nacimiento.