Bad Bunny compone la canción '6 Rings' en tributo a Kobe Bryant

Bad Bunny presentó hoy "6 Rings", una canción dedicada a Kobe Bryant como tributo a la leyenda del baloncesto fallecida el domingo en un accidente de helicóptero en Los Ángeles (EUA).

"Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, miles de emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que pa' ganar hay que tener corazón", canta el puertorriqueño en una parte del tema alojado hoy en Soundcloud.

"Digan lo que digan pa' mí serás el mejor. Hey, descansa en paz con el señor", afirma en otro tramo de esta breve canción de dos minutos de duración.

Bad Bunny explica en la letra que "6 Rings" (seis anillos, en inglés) alude a los cinco títulos de campeón de la NBA que logró Bryant con Los Angeles Lakers y aclara que el sexto es el del matrimonio que le dio a sus hijas.

"Pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero, na', eso es pa' que en el cielo no juegues solo", entona Bad Bunny en referencia a que en el accidente en que murió Bryant, y en el que fallecieron nueve personas en total, también perdió la vida su hija Gianna, de 13 años.

"Sé que la vida es corta como cuento y en un abrir y cerrar se la lleva el viento", dice también Bad Bunny.

El trapero menciona, asimismo, los 81 puntos que logró Bryant contra los Toronto Raptors en un partido de 2006, la mayor anotación individual en un solo encuentro en la historia de la NBA, solo por detrás del emblemático registro de 100 tantos que consiguió Wilt Chamberlain en 1962.

"Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte", afirma Bad Bunny antes de que "6 Rings" concluya con la voz de Bryant.

El domingo, poco después de que se conociera el fallecimiento del exjugador de baloncesto, Bad Bunny compartió un mensaje en Instagram detallando su tristeza por lo sucedido.

"¡Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto! (...) Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspectos para yo poder ser lo que soy hoy. ¡RIP GOAT! (descanse en paz, el más grande de todos los tiempos)", escribió.