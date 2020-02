Backstreet Boys desata nostalgia y locura en la Arena Monterrey

A casi cinco años de su última presentación en la ciudad, los Backstreet Boys regresaron a tierras regias, pero esta vez lo hicieron con un disco nuevo bajo el brazo. La boy band llegó anoche a la Arena Monterrey con su DNA World Tour, gira con la que se han presentado en varias ciudades del mundo.

Las ganas de las fans por volver a ver a los chicos eran muchas, por lo que cuando las luces del recinto se apagaron a las 21:06 horas, los gritos se desataron por completo. Tras una breve introducción, Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson hicieron su aparición en el escenario provocando la locura del público.

I Wanna Be with You, The Call y Don't Want You Back fueron las primeras canciones de la noche, en la que la agrupación mostró sus famosas coreografías. "Hola, ¿cómo están?", expresó Brian en inglés para después proseguir en español. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?", preguntó a la audiencia, a la cual deleitó con su solo de Nobody Else.

La segunda actuación individual del concierto corrió a cuenta de Howie, quien hizo gala de sus raíces latinas al realizar su discurso en español. "¿Qué tal, Monterrey? ¿Están listos para el concierto? Qué bueno. Mi nombre es Howie y muchas gracias por todo su apoyo a los Backstreet Boys", declaró para luego cantar Chateau.

Show Me the Meaning of Being Lonely fue una de las canciones mejor recibidas por los 14,000 asistentes que abarrotaron la Arena Monterrey anoche, los cuales en su mayoría eran mujeres entre los 25 y 40 años. Incomplete, Undone y More Than That fueron los siguientes temas en el repertorio de la agrupación, cuya escenografía lució un juego de pantallas led y una pasarela.

Llegó el turno de Nick de apoderarse del templete y el cantante no pudo ocultar su emoción al ver el recinto repleto. "Este lugar está de locos. ¿Así que siguen amando a los Backstreet Boys después de todos estos años? Bueno, nosotros también los seguimos amando, Monterrey", declaró para después interpretar The Way It Was.

Ya han pasado más de 25 años desde la fundación del conjunto, pero ayer quedó demostrado que la boy band continúa siendo una de las favoritas del público gracias a éxitos como Quit Playing Games (With my Heart), As Long As You Love Me y Everybody Everybody (Backstreet's Back), los cuales siguen estando vigentes en la vida de miles de personas, que ayer hicieron un viaje a la nostalgia. Hoy el grupo se presentará de nueva cuenta ante un sold out.

¡Entérate!

*Al final de Drowning, los chicos sujetaron una bandera nacional que les regalaron por parte del público, en plena fecha conmemorativa.

*Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Kevin y AJ se cambiaron de vestuario arriba del escenario e incluso arrojaron su ropa al público.

*La agrupación deleitó a la audiencia al cantar el tema Breathe a capella.

*En Don't Wanna Lose You Now, la Arena Monterrey se volvió un cielo estrellado debido a las personas que encendieron las luces de sus celulares.

*La pasarela colocada en el escenario permitió a los cantantes saludar de cerca a sus fans, e incluso Brian tomó un celular para grabarse.