"No es romántico, eso es acoso": critican a Babo por indirecta sexual a Yuya

MÉXICO.- Usuarios de redes sociales acusaron a Babo, el cantante y líder del Cartel de Santa, de acosar de nuevo a la youtuber y emprendedora mexicana mejor conocida como Yuya.

Esto sucede luego de que el pasado viernes 25 de diciembre, la influencer, cuyo verdadero nombre es Mariand Castrejón, publicara en Instagram una foto en la que aparece frente a su árbol de Navidad acompañada de la frase: "Voy a hacer que mi vida se sienta suavecita...".

La polémica se encendió luego de que el cantante regio publicara en la misma red social en la que luce sin camisa mostrando su cuerpo junto a la siguiente descripción: "Ella queriendo sentir la vida suavecita y yo queriendo que la sienta dura", haciendo referencia a la frase de la influencer mexicana.

Usuarios de redes sociales acusaron a Babo de continuar acosando a la también empresaria mexicana mencionando que "el acoso cibernético que está recibiendo Yuya no es divertido", y le exigieron que ponga un alto a la situación.

No wey, el Babo no esta siendo romántico ni nada con Yuya, eso es ACOSO no importa que hombre sea, si una mujer dice no quiere nada contigo deja de insitir, NO es NO pic.twitter.com/k25NJZFAjX