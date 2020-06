"¡Ay qué prieta, no, qué feo!": Bárbara de Regil es criticada por comentario racista

La actriz Bárbara de Regil está de nueva cuenta en el ojo del huracán, ya ahora es porque durante una transmisión en vivo mostró su desagrado ante la posibilidad de ser morena, en medio de las protestas en EUA y el debate en México acerca del racismo.

En el video Bárbara compartía con sus seguidores una rutina de ejercicios que podrían realizarse desde casa, sin embargo, en un punto del video, la actriz comenzó a utilizar filtros de la aplicación para cambiar el efecto de imagen.

Al cambiar uno de dichos filtros, a la protagonista de "Rosario Tijeras" le cambió el tono de piel a uno más oscuro, dando la apariencia de que Bárbara fuera morena.

Entonces la actriz hizo una cara de desagrado y exclamó: "¡Ay qué prieta, no, qué feo!".

El comentario generó molestia entre sus fans y usuarios de redes sociales, quienes la calificaron de racista y pidieron que se disculpara públicamente.

Además, fue acusada de "hipócrita" porque apenas hace unos días estuvo defendiendo el "Black Lives Matters".

"Cuántas razones más necesitan para darse cuenta de que esta persona es UNA BASURA?", "Ya dejen de consumir esta basura. Bárbara de Regil es un asco de ser humano", "De sus 7.3 millones de seguidores en Instagram seguro todos son blancos", ""Luego sale chillando en programa de tv para ser la víctima!!! Pero si se le ve lo doble cara, hipócrita, mustia", ""Dios mío, está tan sobrevalorada e idolatrada que no sabe lo que dice y piensa", "Pues sí, al final de cuentas son famosos gracias a nosotros", "¿Ya por fin estamos cancelando a Bárbara de Regil?, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Los memes relacionados con la nueva polémica de Bárbara no se hicieron esperar.

Bárbara de Regil en su Live — Ay que prieta, no, que feo Bárbara de Regil en el salón de bronceado — Voy a querer el tono Donald Trump, plisssss! #BarbaradeRegil pic.twitter.com/ZLKGemTey7

#BarbaradeRegil Hiiiijaaaaa lo volviste a hacer, y eso que en la semana te pusiste a llorar en televisión abierta y pediste disculpa y blah blah ... Creo que no has entendido NADA de lo que van las redes sociales, #TambienSeAlimentaElCerebro no solo el cuerpo. @barbaraderegil pic.twitter.com/i9POGw9W5M