Así supo Jennifer Aniston la infidelidad de Brad Pitt y Angelina Jolie

Jennifer Aniston se negó a creer que la infidelidad de Brad Pitt con Angelina Jolie fuera verdad, en un momento cuando todos los medios publicaban los rumores de un romance entre los actores.

Durante esa escandalosa época, Jennifer Aniston exhibió una inmensa confianza y fe en su entonces esposo, Brad Pitt, ya que se negó a creer a pesar de lo que proyectaban los medios con respecto al actor y su compañera, Angelina Jolie.

Sin embargo, después de su separación, la estrella de "Friends" habló con 'Vanity Fair' sobre cómo solía creerle a Brad Pitt sobre los tabloides y como todo era mentira.

"Simplemente no sé qué pasó. En este punto, no me sorprendería nada, pero preferiría optar por creerle", dijo Jennifer Aniston.