Así se defendió Tano Elizalde de la presunta traición a Valentín

Tano Elizalde se ha convertido en tendencia en redes sociales esta semana luego de que surgiera una versión que lo pone como el traidor que habría entregado a su primo, el cantante Valentín Elizalde, el día que lo asesinaron.

Marisol Castro, la aún esposa de Tano, se ha encargado de contar la supuesta traición de su marido hacia su primo, ya que ella asegura que él tuvo que ver en el asesinato.

A través de una entrevista que le dio a Pepe Garza en su canal de Youtube, Tano Elizalde dio su versión.

"Yo estoy con la frente en alto. La gente no sabe que yo recibí siete balazos, de los cuales yo tengo las enfermeras que me recibieron esa madrugada, tengo el expediente, el peritaje que me hicieron, tengo también las radiografías, tengo testimonios reales que aseguran que yo iba en la camioneta. Yo nunca jamás me bajo de la camioneta, ahora yo me pregunto y le pregunto a la gente, ¿por qué querer hacer ese daño?, yo estoy transparente".