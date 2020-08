Difunden imágenes del nuevo traje de Margot Robbie como Harley Quinn

Los Ángeles.- El nuevo traje emocionó a todos los usuarios dejando grandes expectativas para el nuevo filme

Fue este sábado que se reveló un adelanto de la nueva imagen de Margot Robbie como Harley Quinn para la secuela de ´The Suicide Squad´.

El nuevo look dejó a todos los admiradores impactados por lo que no tardaron en reaccionar y alabar el traje.

It´s her thing, no one is doing it like Margot Robbie pic.twitter.com/htuiklDrnT