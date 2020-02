Así cantó Lupillo Rivera tema inédito con Jenni Rivera en la final de La Academia

El cantante interpretó el tema "Que me entierren cantando" que grabó junto a Jenni Rivera.

El cantante mexicano Lupillo Rivera, fue uno de los invitados especiales para la final de La Academia, en la que interpretó un tema inédito, junto a la voz de su hermana Jenni Rivera.

El interprete reveló que su hermano Juan Rivera, poseía la grabación de "Que me entierren cantando" y gracias a la tecnología, pudo unirse en un dueto con su difunta hermana.

“Es una grabación que mi hermano Juan encontró de Jenni y mis sobrinos me dieron el regalo de cantar esta canción con ella”, dijo el cantante de música regional mexicana. “En el 2001 canté con ella ‘Que me entierren con la banda’, en el 2006 grabamos ‘Sangre de indio’ y pensé ‘si quiera tengo esos dos recuerdos’ y mira... la vida me tiene más”, añadió.

Mientras Lupillo interpretaba el tema, por primera vez en vivo, se proyectó un video con fotografías de “La diva de la banda”, imágenes que hicieron derramar lágrimas al artista: “Vi la primera parte del video, pero después ya no lo pude ver, les dije ‘no lo puedo ver’ y me dijeron ‘está bien, nosotros lo terminamos’”, contó el intérprete.

Además, admitió que fue muy complicado hacer el tema: “Es más difícil cantar una canción a dueto con ella, sin su presencia física, es bien difícil porque es mi hermana”, confesó.

La canción gira en torno a una pérdida que se convierte en una etapa de resignación, para encontrar refugio en la música y esperar la muerte.

Lupillo reveló a la prensa que, aunque no será fácil, cantará la canción en un tour de conciertos que ofrecerá por el país: “Este fin de semana va a ser la primera vez que cante frente a mi público la canción y lo voy a repetir en todas mis presentaciones”, dijo.