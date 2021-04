Asegura Alejandra Guzmán que Frida Sofía padece de 'trastorno límite de personalidad'

En entrevista con la periodista Adela Micha, la cantante Alejandra Guzmán aseguró que su hija Frida Sofía padece de "border personality" (trastorno límite de la personalidad), que le fue diagnosticado a los 14 años de edad.

En el encuentro con Adela, la rockera confesó que las complicaciones comenzaron cuando intentaron secuestrarla a los 12 años, por lo que tuve que mantenerla en un internado.

Asimismo, Guzmán apuntó que desde hace dos años, su hija de 29 años ha dicho "cosas de mi que no son ciertas y que no han sido posible comprobar", como el caso de Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía.

Ante las cámaras de la comunicadora, la Reina de Corazones declaró que apoyará a su padre Enrique Guzmán ante las acciones legales que tenga que tomar para demostrar que no ha cometido ningún delito.