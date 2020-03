Arturo Carmona pide más apertura en el cine

A lo largo de su trayectoria, Arturo Carmona ha sido ubicado principalmente por su trabajo en televisión o teatro, pero en lo que respecta al séptimo arte, si bien el actor ha realizado un par de películas, no ha tenido la oportunidad de desarrollar una carrera como a él le gustaría por culpa de los estereotipos que existen en la industria.

´´Me parece una tontería porque al final eres actor y lo eres en todo lo que te pongan a actuar. Para mí es una tontería y soy puntual en esto porque una vez lo platiqué con Jesús Ochoa, que es una persona de cine y que también hace telenovelas, y él mismo dice que es una tontería que la gente haga estos estereotipos´´, declaró.

´´No sé por qué se estereotipa, tal vez por la comodidad o las malas mañas – como así lo ve la gente de cine – que puedas tener al momento de usar un chícharo (audífono donde le dictan a los actores sus diálogos) o al momento de estar cortando y grabando otra vez la escena´´, expresó el artista regio.

´´Tal vez ven que uno está acostumbrado a eso, pero una cosa es acostumbrarse y otra entender que se trabaja diferente nada más, pero si tú me pones a actuar de memoria también lo hago, si me pones un chícharo también tiene su grado de dificultad y su chiste, entonces yo te actúo cómo me digas´´, comentó Carmona.

Actualmente, Arturo forma parte del elenco de Te Doy la Vida, melodrama que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas y en el que interpreta al comandante Eduardo Robles. ´´Él va a estar detrás de los villanos, en las historias donde hay fraudes, suplantación de identidades, narcotráfico, robos y todo eso´´, indicó.