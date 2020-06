Armageddon Time tendrá elenco de lujo

Óscar Isaac, Robert de Niro, Anne Hathaway y Donald Sutherland, son las últimas cuatro incorporaciones de lujo de Armageddon Time, una película que dirigirá James Gray y en cuyo elenco ya figuraba Cate Blanchett, informó el portal Deadline.

Esta cinta se basará en la experiencia de James Gray como alumno de la escuela Kew-Forest School de Nueva York, un centro en el que estudió, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gray brilló en cintas como We Own the Night (2007), Two Lovers (2008) o The Lost City of Z (2016) y el año pasado presentó el drama familiar en el espacio Ad Astra, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones como protagonistas.