¡Arma La Trakalosa un gran festejo de aniversario!

Si bien ya se habían presentado anteriormente en la Arena Monterrey, el show que Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey ofrecieron anoche en el recinto fue muy especial, ya que con éste festejaron sus primeros diez años de carrera en la escena musical.

Poco antes de las 21:30 horas, la agrupación hizo su aparición en el escenario para poner inmediatamente a cantar al público con Supiste Hacerme Mal y Mi Padrino el Diablo.

´´Estamos bien contentos de estar con ustedes esta noche, después de un tiempo que no nos presentábamos en Monterrey. Vamos a pasarla bien", expresó el vocalista.

Con una producción que consistió en varias pantallas LED y un show de luces, la banda también incluyó en su repertorio temas como Dormida y Efecto Secundario.

"Han pasado diez años de muchas cosas; críticas, ataques, altibajos, pero aquí seguimos", declaró Luna, para después interpretar Si Ya no me Quieres y San Lunes, este último uno de los más exitosos de la noche

Durante el concierto, el grupo recibió un reconocimiento por parte de su disquera por las descargas en las plataformas digitales. Pásame una Cheve, Cumbia Tribalera, Tu Nombre, Me Hiciste un Borracho, Me Cansé de Amarte, La Niña de tus Ojos y Me Falta un Corazón fueron otras melodías que se pudieron escuchar en el show, que forma parte de su SensaXión Tour

Para hacer de la presentación una noche aún más memorable, la agrupación sorprendió a la audiencia al tener como invitados especiales a artistas como Nacho Llantada de Los Claxons, Pedro Fernández y Luis Antonio López "El Mimoso", con quienes Edwin cantó en los géneros de mariachi, pop y banda, respectivamente