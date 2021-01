Aracely Arámbula aparece totalmente desnuda en las redes sociales

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La actriz y cantante R deleitó a sus fans en las redes sociales al compartir una atrevida foto donde posa completamente desnuda.

En una fotografía en blanco y negro, Arámbula a sus 45 años luce su belleza innegables y suma hasta el momento más de 300 mil me gusta en la plataforma Instagram, así como más de 5 mil comentarios donde destacan su admiración hacia ella y su trabajo.

"Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza", escribió la ex de Luis Miguel.