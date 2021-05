Anya Taylor- Joy debutará como host en SNL el 22 de mayo

Saturday Night Live reveló la alineación de sus dos últimos episodios del ciclo: Key hará su debut el 15 de mayo, donde subirá al escenario junto a Olivia Rodrigo, quien se desempeña como invitada musical. La semana siguiente, Taylor-Joy toma el mando del escenario con Lil Nas X, quien también hará primera aparición en el show.

Los dos actores cerrarán la temporada que ha contado con varios presentadores como Regina King, Issa Rae, Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya y, más recientemente, Carey Mulligan. Saturday Night Live regresa a NBC este fin de semana con el CEO de Tesla, Elon Musk, como anfitrión y Miley Cyrus regresando como invitada musical.

Taylor-Joy dominará el escenario con el cantante de "Call Me By Your Name", Lil Nas X, quien también hará su debut en Saturday Night Live.

La publicación luego fue retomada por la también modelo en su cuenta de instagram.

Anya Taylor- Joy ha alcanzado la fama internacional gracias a su papel de Beth Harmon en la exitosa serie de Netflix 'Gambito de Dama', por la cual se coronó como la principal ganadora de la temporada de premios, ganando el Emmy a Mejor Actriz en una serie limitada.

Además, luego de 5 años Taylor- Joy vuelve a reencontrarse con el director que la catapultó a la fama en 2015 en la cinta de terror 'The Witch', para otra cinta de terror.

'The Northman', cuya fecha de estreno todavía no se da a conocer, fichó además de Anya Taylor-Joy, a Nicole Kidman, Alexander Skarsgard,Ethan Hawke, Willem Dafoe y el regreso al cine de la cantante islandesa Björk.