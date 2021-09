Anuncia The Rolling Stones nuevo lanzamiento de lujo

(Imagen: tomada de The Irish Sun)

Universal Music anunció que The Rolling Stones lanzará una reedición de Tattoo You, el álbum que estrenó en 1981.

Esta nueva edición incluirá nueve tracks inéditos de la época, el primero de estos, Living in the heart of love, que ya está disponible en plataformas digitales.

El álbum reeditado de The Rolling Stones saldrá a la venta en versiones de lujo, el 22 de octubre.

"La remasterización del 40 aniversario del álbum original de 11 pistas incluye favoritos perdurables como Hang Fire, Waiting on a friend y, por supuesto, la pista de apertura que ha sido una firma de la banda desde entonces, Start me up", dice el comunicado.

