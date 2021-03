Anthony Fauci aparecerá por primera vez en el show de Stephen Colbert

El especial donde aparecerá Fauci será transmitido el 12 de marzo a las 11:35 p.m. a través de la cadena CBS. La aparición del Director del Instituto Nacional y de infecciones de los Estados Unidos, marcará la reaparición del Fauci tras un periodo cuestion

El último episodio verdaderamente en vivo de "A Late Show" en el lugar de Theatre District encontró a Colbert entregando su monólogo y entrevistando al corresponsal médico en jefe de CNN y al estimado neurocirujano Dr. Sanjay Gupta en un teatro vacío con solo el personal del programa y el equipo en la audiencia.

Desde entonces, "A Late Show" se ha producido de forma remota desde el 16 de marzo de 2020, cuando Colbert pronunció su primer monólogo encerrado en casa desde su bañera.

El programa ha migrado sus capacidades de producción remota a Carolina del Sur y de regreso a las oficinas del Teatro Ed Sulivan, pero solo 13 episodios se han transmitido en vivo desde el inicio de la pandemia en los Estados Unidos. 167 de los episodios producidos en el último año han sido totalmente remotos.

Por separado, el comediante nocturno y presentador de televisión Trevor Noah también transmitirá un episodio especial de "Daily Show" centrado en la vida en cuarentena, un año después.

El episodio de media hora, titulado "The Daily Show with Trevor Noah Presents: Remotely Educational , "Será el primer especial diurno de la serie de Comedy Central y contará con los corresponsales Ronny Chieng, Michael Kosta, Desi Lydic, Dulcé Sloan y Roy Wood, Jr., así como con los colaboradores habituales Jordan Klepper y Lewis Black. Juntos, darán a conocer clases de aprendizaje remoto que les brindan a los estudiantes lo que "realmente necesitan en la vida", lo que casualmente no incluye cálculo ni gramática.

La sensación de la banda de chicos de K-pop NCT 127 será la estrella invitada para crédito adicional.