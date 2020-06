Ansel Elgort, protagonista de 'Baby Driver' es acusado de abuso sexual

El actor Ansel Elgort conocido por su papel en la película "Baby driver" esta siendo acusado de haber abusado sexualmente de una mujer.

De acuerdo a la denunciante que se identificó como Gabby y denunció al actor por medio de Twitter, Ansel la obligó a tener relaciones sexuales cuando ella solo tenía 17 años.

Además, refiere que también le llegó a pedir fotografías desnuda.

"Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17. Él estaba en sus veintes: sabía lo que estaba haciendo. Escribo esto para poder sanar por fin y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 17", escribió la joven.

Gabby recordó que los hechos se produjeron en el año 2014, dos días después de que ella cumplió los 17 años.

Aseguró que desde que fue víctima de abuso sexual, sufre ataques de pánico, estrés post traumático, y asiste a terapia con un especialista.

"Cuando ocurrió, no me preguntó si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y yo estaba llorando y con dolor y no quería hacerlo. Lo único que salió de su boca fue ´Necesitamos romperte´. Yo era muy joven y él lo sabía", refirió la mujer.

Pese a que utilizó su cuenta de Twitter para denunciar los hechos, la configuró a 'privada'.

Por su parte, Ansel Elgort no ha emitido alguna declaración al respecto, ni ha desmentido los hechos.

Ansel Elgort, en tanto, es el protagonista de la próxima película de Steven Spielberg, el remake del musical "West Side Story", que fue producida y distribuida por Disney.