Spike Lee y 'Annette' inauguran el Festival de Cannes

Cannes.- Luego de una año de ausencia tras su cancelación por la pandemia en el 2020, el Festival de Cannes está listo para mostrar al mundo lo mejor del séptimo arte, en una edición sin precedentes que celebra el retorno del publico a los festivales.

La edición 74, sin duda ya hizo historia, pues esta es la primera vez que un director afroamericano es elegido presidente del jurado y se trata nada más y nada menos que de Spike Lee, el director ganador del Oscar por la cinta 'El infiltrado del KKKlan'

En sus primeras declaraciones, en respuesta a una pregunta de Chaz Ebert, viuda del crítico de cine Roger Ebert, habló sobre lo poco que ha cambiado el mundo desde su película de 1989 "Do the Right Thing" ("Haz lo correcto"), que tuvo un controvertido debut en Cannes.

A Lee lo acompañan otros 8 integrantes: Song Kang-ho, Maggie Gyllenhaal, Mati Diop, Tahar Rahim, Mylène Farmer, Mélanie Laurent, Jessica Hausner y Kleber Mendonça Filho.

'Annette' la cinta inaugural

El musical protagonizado por la ganadora del Oscar Marion Cotillard y el nominado al Oscar Adam Driver fue anunciado hace meses como la cinta que inauguraría la edición del festival y no solo eso, también competirá por el codiciado premio principal de la muestra 'La Palma de Oro'.



'Annete' marca el regreso del reconocido cineasta galo Leos Carax, quien ya presentó, nueve años atrás, su anterior filme en la Selección Oficial del certamen, 'Holy Motors'. '

El largometraje está ambientado en Los Ángeles y narra la historia de Henry, un comediante con un sentido del humor excepcional, y Ann, una cantante de renombre internacional.

Delante de las cámaras, forman una pareja feliz y llena de encanto. El nacimiento de su primera hija, Annette, una niña misteriosa con un destino excepcional.

Las primeras reacciones por parte la crítica cinematográfica, le dan una calurosa bienvenida a 'Annette', llamándola 'la cinta necesaria para estos tiempos'.