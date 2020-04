Angélica Vale reaparece con graciosa parodia del polémico video de Paulina Rubio

Angélica Vale decidió pedir ayuda económica para los actores de Brodway, y nada más ni menos que con su característico humor, parodiando a Paulina Rubio.

Luego de que "La Chica Dorada", se volviera tendencia en redes sociales, después de protagonizar un extraño video en vivo, "La Vale", decidió grabar uno imitándola con las ya famosas frases de "La Pau".

"Me uno a esta causa. Yo me quedo en causa", "Help, coronavirus", "Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida. Le mando un beso muy grande", fueron algunas de las expresiones que retomó Angélica en su imitación.

Al final del video, la comediante también aprovechó para imitar a Thalía.