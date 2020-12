La famosa actriz de la exitosa serie The Office, confirmó en su cuenta de Instagram que dio positivo a COVID-19 mientras que su pareja sigue luchando con la enfermedad

Angela Kinsey, actriz de The Office, revela que dio positivo a COVID-19

Estados Unidos.- La actriz Angela Kinsey ha revelado que dio positivo por el nuevo coronavirus , ya que su esposo Joshua Snyder continúa luchando contra el virus.

La estrella de Office, de 49 años, acudió a Instagram Stories el martes para compartir que estaba enferma, horas antes de volver a realizar la prueba y saber que, de hecho, había contraído el virus.

Al publicar una instantánea del resultado positivo de la prueba, la estrella de la pantalla escribió: 'Empecé a no sentirme bien y fui a que me volvieran a hacer la prueba. Sabía que las probabilidades estaban en mi contra ya que vivía con 4 personas positivas de Covid. Realmente intenté ponerme en cuarentena y no conseguirlo '.

Poco más de tres horas antes de hacer la revelación, la nativa de Luisiana reveló en un extenso video que no se sentía bien después de aislarse en casa.

Ella dijo en las imágenes de autofoto: 'Me duché, me sequé el cabello con el secador, porque necesitaba sentirme como un ser humano. Todavía estoy congestionado ... lo cual ya sabes, porque estoy en una casa con gente que tiene Covid ... Voy a volver a hacerme la prueba hoy '.

Pero no tiene náuseas, dolor de cabeza ni opresión. Simplemente se siente cansado. Desayunará y luego necesitará sentarse un minuto.

'Ustedes que me siguen saben que es súper atlético y se ejercita mucho, y creo que no poder hacer nada importante lo está volviendo loco. Está sintiendo las limitaciones de estar enfermo'

Los niños son geniales. Niños, totalmente bien, rebotando en las paredes. A mi mamá le está yendo mejor, pero quieren mantenerla en el hospital unos días más solo para asegurarse de que está tan lista para ir a casa y eso es difícil.