Angela Aguilar repudia actuación de Karol G con mariachis y palabrotas

CDMX.- A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante Angela Aguilar, expresó su punto de vista en torno a la criticada actuación de Karol G, en la que para interpretar el tema 200 copas, lo hizo acompañada de una banda de mariachis.

Si bien, para muchos el mayor motivo de indignación fue que Karol G es de origen colombiano, en el caso de la hija de Pepe Aguilar, lo que no le gustó fue que empleó varias palabras altisonantes durante su actuación en conjunto con los tradicionales mariachis.

“Yo creo que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, no me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó”, dijo Ángela durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.