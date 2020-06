Andy Benavides: ¡Ya nació su bebé y es una niña!

Monterrey.- La influencer regiomontana Andy Benavides le dio la bienvenida a su nueva bebé y lo compartió con sus seguidores en Instagra, se trata de una niña a la que llamarán Alia.

A través de su cuenta de Instagram, Andy les había contado a sus seguidores que ya presentaba algunas contracciones, pero se mostraba muy tranquila en sus "historias" algo que han destacado sus fans.

"Me siento super bien pero traigo ya contracciones. Así que aquí me quedo. Gracias por preguntar! publicó la regiomontana en una historia de Instagram con la imagen de una cama en un Hospital.

Inmediatamente sus seguidores comentaron a través de las redes sociales sobre el pronto nacimiento del bebé de Andy Benavides haciéndola Trending Topic en Twitter, sin faltar los usuarios que expresaron sus deseos por querer ser hijos de la influencer regia.

Yo, cada que entro al insta de Andy Benavides y veo que no hay historias nuevas sobre el bebé pic.twitter.com/uR54Dz9IhI

Andy Benavides podría hacer un live de todo su trabajo de parto y les juro que todos sus seguidores estaríamos viéndolo asi de YAS QUEEN YOU GO GURL!! Y pujando junto con ella echándole porras y todo el show. O me equivoco?? pic.twitter.com/tDophh9YMZ