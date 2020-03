Andrew Lloyd Webber y Lin-Manuel Miranda se retan en el piano

El legendario creador de musicales de renombre Andrew Lloyd Webber ( Cats, Evita, Jesucristo Superestrella) protagonizó un reto musical con el también compositor Lin-Manuel Miranda, en el que ambos interpretaron sus piezas musicales por redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus.

Lloyd Webber, desde el piano de su casa, pidió a sus seguidores que eligieran una pieza para tocar en estos días de cuarentena, tras lo que salió elegido el tema All I Ask Of You del clásico The Phantom of the Opera, que subió en un video al que Miranda respondió y con el que desencadenó un juego entre ambos.

"Es casi tu cumpleaños y eres tú quien nos da regalos a nosotros, gracias maestro", escribió Miranda, de origen puertorriqueño, como agradecimiento por el gesto de Lloyd Webber. Así, el músico recibió el mensaje de Miranda y lo retó públicamente a un juego: "Gracias, mega maestro, ahora es tu turno. ¿Echamos una partida?".

Y el reto comenzó. Miranda se grabó en su piano para interpretar Everything's Alright, del musical Jesucristo Superestrella, con una máscara blanca ubicada encima de su piano. El compositor añadió un mensaje que animaba a participar en la causa solidaria

Broadway Cares, iniciada por la meca del teatro para recaudar fondos destinados a los músicos y trabajadores afectados por las cancelaciones de espectáculos por la crisis del COVID-19

Al final de la interpretación, Miranda dejó clara la intención de continuar con la cadena, pues retó a Lloyd Webber a tocar You'll Be Back de su aclamado musical Hamilton. (Con información de Agencias)