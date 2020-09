Andrea Legarreta es hospitalizada de emergencia por COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora Andrea Legarreta fue trasladada de urgencia a un hospital luego de presentar neumonía derivada del COVID-19 que la aqueja.

Legarreta compartió un vídeo en su cuenta de Instagram mientras era llevada en el interior de una cápsula especial para pacientes con coronavirus.

"No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien", declaró la conductora.