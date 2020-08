Confirma Andrea Legarreta que tiene Covid-19

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La conductora Andrea Legarreta dio positivo a la prueba de coronavirus, informó este lunes su compañera Galilea Montijo.

Tras darse a conocer la noticia, la presentadora realizó un enlace al programa maturino de revista en el que es titular, para contar algunos detalles sobre su estado de salud.

Andrea recordó que escuchó decir a alguien que "en algún momento a todos nos iba alcanzar el COVID".

"Ahora me tocó a mí, a enfrentarlo con la mejor actitud", dijo a sus compañeros.

Legarreta dijo que uno de los primeros síntomas que presentó fue un resfriado "quizás un poquito más fuerte".

Después fueron dolores en el cuerpo similares a los causados por la influenza, es decir, fuertes y "dolor de cabeza y fiebre".

Añadió que también sintió mucho cansancio, dolor en el pecho y perdió el sentido del gusto y el olfato, por lo que no puede disfrutar la comida.

Mencionó que se encuentra tomando un medicamento que le ayudó a sobrellevar bien esos síntomas, sin embargo, el sábado por la mañana se le elevó la temperatura por lo que acudió a un hospital.

También dijo que se realizó la prueba de Covid-19 y que el resultado, que salió positiva, se los entregaron ayer en la tarde-noche.

Andrea dijo que ahorita se encuentra bien gracias a los medicamentos y que continuará con los cuidados necesarios.

"Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, a las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien, Mía siente mucho cansancio y sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena", agregó.