Anahí presume su receta de enfrijoladas y la tunden en redes sociales

Anahí se volvió tendencia en redes sociales luego de que demostrara que la cocina "no es lo suyo", al menos así lo han criticado varios usuarios de Twitter, al darse a conocer un video donde se le ve a la actriz haciendo su receta de enfrijoladas.

Usuarios de redes sociales han criticado a la también cantante, no solo por que su platillo es verdaderamente sencillo de preparar, si no porque las tortillas de nopal que presume en su video se parten, quizás por no haberse calentado antes o freírse.

"Hoy vamos a hacer algo rico y lo más fácil del mundo: vamos a hacer unas enfrijoladas", es la forma en que abre el video la también cantante.

"No necesitamos nada mas que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y cocidos solamente con agua, no le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor pues le puedes poner hierbas, albaca, tomillo", señala.

"Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo", concluye la cantante en la grabación, que no dura menos de dos minutos.

Ante esto, usuarios de Twitter comenzaron a hacer memes de su receta.