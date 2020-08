Annabelle no escapó del Museo de los Warren, ¡avisénme! Así comenzó el rumor

Estados Unidos.- Gran revuelo generó la presunta desaparición de la demoníaca muñeca Annabelle del Museo de lo oculto de Warren en Monroe, Connecticut.

Tras viralizarse la noticia, los usuarios se lanzaron a las redes sociales para expresar con memes sobre la desaparición de la famosa muñeca Raggedy Ann.

Tan solo la mañana de este viernes, el nombre de "Annabelle" se mencionó casi 250, 000 veces en Twiter.

Un medio de comunicación estadounidense intentó contactar a Tony Spera, yerno de los Warren y líder de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, para hablar sobre la presunta desaparición de "Annabelle", pero no se recibió respuesta.

Cabe resaltar que el Museo de los Warren permanece cerrado por violaciones de zonificación desde el 2019.

PERO, ¿CÓMO COMENZÓ EL RUMOR?

La actríz británica, Annabelle Wallis, concedió una entrevista a The Hollywood Reporter en la que habló de cómo logró que el actor Tom Cruise, corriera con ella ante la cámara cuando grabaron la película "La Momia, dirigida por Alex Kurtzman y estrenada en el año 2017.

La intérprete británica de 35 años que fue la co-protagonista en "La momia", recordó una anécdota sobre una exigencia de Tom Cruise: "nadie corre conmigo en pantalla", y cómo lo convenció para correr con él.

"Él está en un nivel diferente y me marqué una meta. Corrí en pantalla con él, pero me dijo al principio que no. Me dijo: 'Nadie corre en pantalla conmigo'".

La confusión y posterior rumor se originó cuando un medio chino tomó la entrevista de Annabelle Wallis, pero cuando se tradujo al chino se cambio a "Annabelle escapó", el resultado que esto causó ya lo conocemos.

Así que tranquilos, aunque el 2020 sigue sorprendiéndonos mes con mes, en esta ocasión la demoníaca muñeca sigue resguardada en su vitrina sellada en el Museo Oculto de Warren.