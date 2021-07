Ana Torroja dice que su éxito es obra del destino

Ana Torroja es enemiga de “forzar las cosas”, que “estas llegan cuando llegan”.

“Siempre digo que las cosas más importantes de mi vida me las ha deparado el destino porque yo no las he buscado”, resume al recordar, por ejemplo, cómo empezó en la música como corista de José María Cano, hasta que el productor Miguel Ángel Arenas “Capi” pensó que era mejor que ella se convirtiera en la intérprete principal de Mecano.

Hace unos días se cumplió el aniversario número 40 del lanzamiento de su primer sencillo, Hoy no me puedo levantar. “Yo no había cantado más que en mi casa y era extraño escucharme por los auriculares, con esa vocecita totalmente virgen”, rememora de aquellos días.

“A la Ana de entonces no le aconsejaría nada porque creo que lo ha hecho bien. Ha tenido que vivir y pasar por lo que ha pasado, aprender todo lo que era nuevo para ella y me da mucha ternura recordar lo asustada que estaba con lo que se venía.

‘‘Sólo le diría que no se preocupe, que todo se va a poner en su lugar”, apunta la intérprete de 61 años.

Con disco, gira y rola nueva

Torroja promueve su nueva colaboración musical titulada Hora y cuarto, que la reúne con Alaska, otro ídolo de los 80’s. Además, el próximo 2 de julio verá la luz por fin su nuevo disco Mil razones, con el que Ana comenzará una gira por España.