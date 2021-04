Amy Adams llega a Netflix con ‘La mujer en la ventana’

Con un reparto que incluye a la ganadora del Oscar Julianne Moore y Gary Oldman, ‘The Woman in the Window’, Adams llevará a la pantalla la agorafobia, que es el miedo a los lugares públicos, un tema no comúnmente relatado en la pantalla grande.

En una charla virtual de Netflix, el director de la película Joe Wright, director de Orgullo y Prejuicio y la actriz explicaron su fascinación porque los fanáticos de la novela de A. J Finn vean plasmado el relato de uno de los libros más exitosos del 2018 en la pantalla.





Con una premisa que recuerda a cintas como ‘La ventana discreta’ de Alfred Hitchcock, la cinta presenta al personaje de Anna, quien vive en la ciudad que nunca duerme (Nueva York), y padece agorafobia por lo cual su contacto con el mundo exterior siempre es a través de la ventana.

Sin embargo, la vida de Anna cambia por completo el día que sin salir de su casa ve un crimen enfrente de su casa, por lo que empieza a cuestionar si lo que vio realmente es lo que parece o es una simulación orquestada en su mente debido a su poco contacto con el mundo exterior.

“Hay mucha vergüenza, muchos secretos, simplemente era un enfoque interesante para un ‘thriller’. Nunca había hecho algo así y esta película fue algo en lo que me sumergí encantada”, dijo la actriz.

La cinta estaba planeada para llegar a los cines en octubre de 2020, sin embargo debido a la compra