Amber Heard comparte que ya es mamá

Oonagh Paige Heard es el nombre de la pequeña a quien considera como “el principio del resto de su vida” y que tuvo vía maternidad subrogada, esto quiere decir que la actriz de Aquaman alquiló un vientre para lograr su sueño de convertirse en madre.

“Espero que lleguemos a un punto en el que sea normalizado no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie, también se que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto”.