Amber Heard podría pasar 3 años en prisión por mentir sobre Johnny Depp

Amber Heard podría enfrentar hasta tres años de prisión si se prueba su culpabilidad de manipular evidencia contra Johnny Depp.

El matrimonio de Heard y Depp no solo terminó en divorcio, la expareja también se vio envuelta en una batalla legal después de que la estrella de "Aquaman" acusó a la estrella de "Piratas del Caribe" de ser violenta y abusiva.

Sin embargo, Depp devolvió el fuego y dijo haber escuchado que su exmujer se había "pintado moretones" para conseguir una orden de alejamiento. La defensa legal de Depp quería citar a James Franco porque lo vieron unirse a Heard en un video de vigilancia. Vio la cara de Heard en los días y noches anteriores y posteriores a que la actriz acudiera a los tribunales con supuestos hematomas para una TRO el 27 de mayo.

En un incidente diferente, Heard afirmó que Depp le dejó dos ojos morados durante una discusión que ocurrió la noche anterior a su aparición en "The Late Late Show with James Corden" el 16 de diciembre de 2015. En un documento judicial obtenido por The Blast , la estilista famosa de Heard, Samantha McMillen, negó sus afirmaciones porque vio a la actriz en esos días y no tenía ningún moretón.

"Durante el día del 16 de diciembre de 2015, pude ver claramente que Amber Heard no tenía marcas visibles, contusiones, cortes o lesiones en la cara o cualquier otra parte de su cuerpo", dijo McMillen.

Si se prueba que Heard es culpable de fingir sus contusiones, podría enfrentar tres años de prisión. Según el bufete de abogados Wallin & Klarich, la Sección 141 del Código Penal de California PC declaró que es ilegal alterar, modificar, plantar, colocar, ocultar, fabricar o mover cualquier asunto físico con la intención de hacer que alguien sea acusado de un delito. El ofrecimiento y preparación de pruebas falsas se consideran delitos graves y conllevan una pena máxima de hasta tres años", señala la publicación.

(Con información de International Business Times)