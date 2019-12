Alosian Vivancos es un apasionado del cine

Miles de personas lo reconocen por su papel de Aitor Cardoné en las cuatro temporadas de Club de Cuevos, serie de Netflix que estrenó sus últimos capítulos el pasado 25 de enero, pero Alosian Vivancos confesó que en el medio donde más disfruta trabajar es en el séptimo arte.

´´La verdad he hecho más series porque no se me ha dado mucho la oportunidad de hacer cine, pero es lo que más me gusta´´, expresó el español, quien en 2018 debutó en el cine mexicano con Lo más Sencillo en Complicarlo Todo, película en la que protagonizó un triángulo amoroso junto a Danna Paola y Marjorie de Sousa.

Asimismo, el artista compartió que se encuentra a la espera de realizar un proyecto para la pantalla grande. ´´Hay una película entre manos, pero llevamos como varios meses esperando a confirmación de fechas, ya sabes cómo es el cine: a veces no se sabe si puede ser el mes que viene o en dos años´´, comentó.

Por otra parte, Vivancos actualmente se encuentra presente en la TV con la séptima temporada de El Señor de los Cielos, en la que interpreta a un DJ llamado Dylan. ´´Nunca había hecho nada de acción y me gustó muchísimo porque al final lo de fiestas y sexualidad lo vive en otros personajes, pero el tema de la acción fue algo nuevo para mí y fue muy excitante, me gustó mucho la experiencia´´, indicó el actor.

De igual manera, Alosian está a la espera del estreno de la segunda temporada de la serie española, Pequeñas Coincidencias. ´´Ésta es una comedia muy diferente a la que hecho antes, aquí le metí mucho énfasis a los chistes, entonces para mí se me dificultó mucho eso porque no lo había hecho nunca, pero fue padre conocer un poco más de ese ámbito´´, declaró.