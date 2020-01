Alimentos para controlar el azúcar en la sangre

Cuando tienes prediabetes o diabetes, llevar un plan alimenticio saludable para controlar los niveles de azúcar en la sangre es vital.

A veces puede ser difícil saber qué alimentos y bebidas son las mejores opciones, por ello la doctora Mafalda Hurtado, Directora Médica en Abbott, te comparte algunas opciones que pueden ayudarte a mantener los niveles bajo control.



Leguminosas



Ya sea que se trate de lentejas, frijoles pintos, negros o garbanzos, este tipo de alimentos tienen un bajo índice glucémico. Esto significa que sus carbohidratos son liberados gradualmente, por lo que es menos probable que causen picos de azúcar en la sangre.

Manzanas



Debes pensar que en un plan alimenticio para gente que vive con diabetes no hay lugar para la fruta, pero las manzanas también tienen un bajo índice glucémico. Elegir alimentos como las manzanas es una forma de controlar los niveles de azúcar en la sangre. Son altas en fibra, vitamina C y no contienen grasas.

Almendras



Las almendras son ricas en magnesio, el cual ayuda a que tu cuerpo utilice la insulina de una manera más efectiva. Intenta incorporarlas en tu dieta: 28 gramos (aproximadamente 23 almendras enteras) suministran alrededor del 20% de la dosis diaria de este mineral para equilibrar el azúcar en la sangre.

Espinacas



Sólo tienen 21 calorías por taza y están llenas de fibra y magnesio, que es amigable con el azúcar en la sangre. Las puedes disfrutar cocidas o crudas, salteadas con aceite de oliva o en un batido. Así que prepara tu siguiente batido con espinacas o sustituye la lechuga con este alimento.

